MotoGP Silverstone, Bagnaia: "Miglior vittoria della mia carriera, non è stato semplice"

MOTOGP GRAN BRETAGNA

Il pilota italiano centra il successo a Silverstone al termine di un weekend davvero complicato per lui e la sua Ducati

Silverstone, una domenica "all'italiana"





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia torna al successo nel GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento stagionale della MotoGP. Una gara ricca di emozioni per il pilota piemontese, che bissa il successo di Assen al termine di un periodo non proprio semplice per lui in sella alla sua Ducati. Ora i punti di distacco dal leader della generale Quartararo sono 49 e sognare è possibile: "Non è stata una gara facile, per tutto il weekend abbiamo avuto problemi di aderenza al posteriore e stamattina abbiamo fatto un gran passo avanti".

"Mi mancava ancora qualcosa, ma devo ringraziare il team perché ha fatto un lavoro incredibile. Considero questa una delle migliori vittorie della mia carriera perché non è stata per nulla facile" ha spiegato Bagnaia.

Un successo che rilancia Pecco per il titolo, una vittoria alla quale ha creduto tanto anche l'amico Valentino Rossi che lo ha supportato tanto: "Oggi abbiamo sofferto tanto, devo ringraziare Valentino Rossi perché in questi giorni mi ha sostenuto tanto con tanti messaggi. A forza di messaggi vocali mi è stato molto vicino, gli ho chiesto cosa gli avesse permesso di andare forte qui e mi ha aiutato molto. Anche Stoner mi ha scritto, l'ho apprezzato perché avere degli aiuti come i loro, che sono stati dei grandi campioni, è molto importante per me. Sono molto contento di questo risultato".

Quarto posto in rimonta per Enea Bastianini, soddisfatto del risultato ottenuto: "Oggi sono entrato in modalità Pac-man, ho mangiato tutti gli avversari. Peccato per la partenza, ho sofferto tanto i cambi di direzione a causa della rottura dell'ala anteriore, ma ho stretto i denti perché ero veloce. Ero vicino al podio, l'ho sfiorato e va bene così. Era da un po' che non avevo questo feeling in moto, forse mi sono lasciato condizionare dal fatto che molte piste non erano a noi congeniali. Ora voglio divertirmi e questo è il bello"