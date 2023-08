MotoGP Silverstone, Espargaro: "Mi sono sentito invincibile". Binder: "Lavoriamo per vincere"

GP GRAN BRETAGNA

Lo spagnolo beffa Bagnaia all'ultimo giro e torna al successo che mancava da aprile 2022

Alex Espargaro fa festa a Silverstone nel GP di Gran Bretagna, nono appuntamento stagionale della MotoGP. Un successo per lo spagnolo e per l'Aprilia al termine di una gara condotta alle spalle di Bagnaia, con l'italiano infilato all'ultimo giro per la prima vittoria di Noale dell'anno: "È stata pazzesca, anche partendo dal 12° posto mi sono sentito molto bene. È una di quelle giornata in cui ti senti invincibile perché la moto girava bene e avevo stabilità. Appena ha cominciato a piovere il mio piano era superare e andare in fuga. Sono rimasto tranquillo, ho fatto aprire la strada a Pecco e poi l'ho superato".

"Gli ultimi giri sono stati ricchi di tensione, arrivavano tanti piloti e la pista si è fatta scivolosa. L'ultima parte è stata abbastanza spaventosa" ha detto lo spagnolo. Ha poi aggiunto: "Oggi nel warm up ho sentito che avevo una moto spettacolare, sono partito bene e avevo passo. Ho aspettato l'ultimo giro per superare Bagnaia. Ultimamente o passo facile o non riesco a sorpassare, è un aspetto negativo che dobbiamo migliorare. Complimenti ad Aprilia, tre moto in top 5: stiamo arrivando!".

Terzo posto, tra l'Aprilia di Espargaro e la Ducati di Bagnaia, la KTM di Brad Binder: "È stata davvero complicata in una pista grandissima in cui alcuni settori erano bagnati e altri no. Difficile capire dove attaccare, ma giù il cappello per Aleix per il gran risultato. C'è ancora da lavorare per conquistare il gradino più alto del podio".