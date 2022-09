MotoGP San Marino: Miller precede Bagnaia in FP3, beffa per Morbidelli che va in Q1

MOTOGP SAN MARINO

Ottimo uno-due in casa Ducati nella terza sessione di libere, il pilota Yamaha è invece battuto al millesimo da Bezzecchi

© Getty Images È della Ducati di Jack Miller il miglior tempo della terza sessione di prove libere del GP di San Marino, quattordicesima tappa stagionale del Motomondiale. Il pilota australiano, che ha chiuso la sessione in 1:31.296 portandosi in testa alla combinata, precede in classifica cronometrica il compagno di box Francesco Bagnaia e l'Aprilia di Maverick Vinales. Quarto tempo per Enea Bastianini, mentre per Franco Morbidelli è beffa: tempo al millesimo con Bezzecchi, dovrà partire dal Q1.

Dopo l'ottimo poker piazzato al termine della giornata di venerdì, con le Desmosedici di Bastianini, Bagnaia, Miller e Zarco davanti a tutti, il sabato di Misano della Ducati si apre nel migliore dei modi con la conferma della propria superiorità sul tracciato Marco Simoncelli. Nel giorno delle qualifiche, infatti, a far la voce grossa nella terza sessione di libere sono le due factory di Jack Miller e Francesco Bagnaia, con l'australiano che conquista il miglior crono della mattina portando la sua due ruote avanti di 71 millesimi rispetto al compagno di box. Una prestazione di rilievo per "Thriller" Miller, promesso sposo alla KTM nella prossima stagione, su un tracciato che lo ha visto soffrire nella prima parte di libere del venerdì e poi lo ha visto svettare nel prosieguo del weekend. Modifiche azzeccate all'assetto della moto per l'australiano, che punta a una posizione di rilievo in qualifica a caccia della pole.

Proverà a prendersi la pole anche Francesco Bagnaia, che verrà penalizzato di tre posizioni in griglia e dovrà dunque cercare di ottenere il massimo risultato in qualifica. Terzo tempo della sessione per Maverick Vinales, seguito da Bastianini e dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Il francese, che ha un ritardo di tre decimi su Miller, servirà ora analizzare i dati della sessione per cercare di mettere a punto una M1 vincente per le qualifiche. In top 10 di sessione, e anche al Q2, Rins, Martìn e Bezzecchi, ma anche Morbidelli e Oliveira che invece saranno costretti a passare dal Q1.

Proprio per Morbidelli è una sessione con beffa finale, col tempo al millesimo registrato con Bezzecchi che però, avendolo registrato prima, vola al Q2 lasciando il pilota Yamaha nella mischia della prima finestra di qualifiche. L'italiano, in netta crescita, dovrà vedersela con i fratelli Espargarò, ma anche con Marini, le Honda di Nakagami e Alex Marquez e la Yamaha di Dovizioso, che nel pomeriggio prenderà parte all'ultima qualifica della carriera prima dell'annunciato ritiro al termine del GP di San Marino.