MotoGP, salta anche il Gran Premio d'India: verrà sostituita dal Kazakista

LE MODIFICHE AL CALENDARIO

Fairstreet Sports ha annunciato la decisione a causa delle condizioni meteorologiche che renderebbero difficile la disputa dell'appuntamento asiatico rinviandolo così all'inizio della stagione 2025.

Il Motomondiale perde un altro pezzo dopo la cancellazione del Gran Premio dell'Argentina e il rinvio di quello del Kazakistan. Come già ampiamente previsto il Gran Premio dell'India non andrà in scena a causa di una serie di problematiche climatiche che renderebbero difficile la disputa nel weekend del 20-22 settembre come inizialmente previsto.

A confermarlo sono stati gli organizzatori che, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Press Trust of India, hanno confermato la decisione di rinviare l'appuntamento all'inizio della stagione 2025 allontanando le voci riguardanti pendenze da parte Fairstreet Sports, promotore dell'evento, nei confronti di Dorna.

È stato deciso di comune accordo di spostare la gara a marzo del prossimo anno. Stiamo valutando la prima o la seconda settimana di marzo. Tutte le parti interessate, compresa Dorna, sono d’accordo sul fatto che il clima di settembre non è favorevole alla gara e che sarebbe difficile per i piloti e i commissari di gara, come già sperimentato lo scorso anno - ha spiegato l’amministratore delegato di Fairstreet Sports, Pushkar Nath Srivastava -. Tutti i pagamenti sono stati effettuati e tutto ciò che rimane sarà pagato entro il mese prossimo. Quindi questo non è stato un fattore determinante nello spostare la gara all’anno prossimo. Avevamo anche pensato di farla a novembre, ma ciò avrebbe comportato quattro gare back-to-back che sarebbero state difficili per team e piloti“.

A questo punto torna in corsa proprio il Kazakistan il cui appuntamento non è stato cancellato, ma rinviato a causa delle alluvioni che hanno colpito il paese asiatico. Per evitare che il calendario agonistico presenti soltanto diciannove dei ventidue weekend inizialmente previsti, Dorna ha accettato la proposta di rinvio in quella data dei kazaki dando vita così al primo gran premio sul Sokol International Racetrack.