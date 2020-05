MotoGp, Rossi torna in sella al Ranch: "Finalmente ancora in moto"

Valentino Rossi non cede al fascino della 24 Ore di Le Mans. Almeno per ora. Dal "Ranch" arrivano infatti alcune immagini del campione di Tavullia di nuovo alle prese con una moto dopo lo stop imposto anche al mondo dei motori dall'emergenza coronavirus. Insieme a Vale, tra derapate e staccate da brividi, in pista anche Luca Marini e Franco Morbidelli. "Finalmente siamo tornati in moto", ha scritto Rossi sul suo profilo Instagram pubblicando alcune foto dell'allenamento sullo sterrato. Un primo assaggio di pista in attesa di capire quando e se la MotoGp riaccenderà i motori.