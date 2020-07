MotoGP, Rossi: "Futuro? Al 99% nel 2021 correrò con Petronas"

MOTOGP

Ancora non c'è niente nero su bianco, ma la decisione ormai è presa: nel 2021 Valentino Rossi correrà con Petronas. Dopo le voci, la sostanziale ufficialità è arrivata dal diretto interessato alla fine dei test di Jerez. "Ancora non ho firmato, però abbiamo deciso, insieme con Yamaha e Petronas, di parlare per il 2021 e cercare di continuare - ha spiegato il Dottore -. Sta andando bene, ho già parlato con il team, è stato bello". "La notizia che avrei già firmato non è vera, siamo ancora lontani - ha aggiunto -. Ma al 99% l'anno prossimo ci sarò con la Petronas".

"In questo periodo ho avuto molto tempo per ragionare. Ho capito che sto bene a casa, ma ho anche capito che ho voglia di continuare ad allenarmi, di provare a migliorare e di esserci", ha spiegato Valentino confermando le voci sul suo futuro e la sua voglia di continuare a essere protagonista in pista in MotoGP.