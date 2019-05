MotoGp, Rossi carico: "A Le Mans voglio tornare sul podio"

15/05/2019

"L'obiettivo è quello di avere un buon weekend, lavorare bene dal primo turno ed essere veloci fin dal primo giorno - ha precisato Rossi -. Abbiamo avuto un buon ritmo di gara l'anno scorso, quindi vogliamo ripartire da lì". "Spero che ci sia bel tempo durante tutto il weekend, in modo da poter mostrare tutto il nostro potenziale - ha aggiunto Vale -. Voglio tornare sul podio e faremo del nostro meglio insieme alla squadra".



Ottimismo che mostra anche il suo compagno di squadra Maverick Vinales, reduce dal terzo posto di Jerez. "E' stato sicuramente un grande passo in avanti, quindi mi sento positivo - ha spiegato lo spagnolo -. Le Mans è un circuito che mi piace ed è anche la pista in cui ho segnato alcuni dei migliori risultati della mia carriera". "Quindi, per me, questo è un tracciato per tornare al top - ha aggiunto -. Spero solo che il tempo ci aiuti un po' perché, in caso contrario, Le Mans è una pista davvero difficile". "Ad Austin eravamo abbastanza veloci sul bagnato, quindi - ha concluso - dobbiamo vedere. Sono curioso di vedere cosa possiamo fare qui".



Dichiarazioni non molto diverse da quelle di Dovizioso in vista della gara. "Il meteo in Francia è sempre importante e dovremo gestire bene questi fattori", ha spiegato il forlivese della Ducati. "Mi aspetto molti piloti veloci, quindi sarù fondamentale iniziare bene il weekend fin dalle prime prove, per prepararci il meglio possibile alla gara", ha aggiunto. "Siamo forti in alcuni aspetti, ma dobbiamo continuare a migliorare alcuni dettagli - ha proseguito - per riuscire a mostrare il nostro potenziale e giocarci le nostre carte domenica, ovvero si assegnano i punti". "Sono fiducioso che in Francia possiamo fare una buona gara", ha concluso Dovi.