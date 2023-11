Motogp: Rins torna a Valencia, assente Oliveira dopo la caduta in Qatar

MOTOGP

Il pilota spagnolo salirà per l'ultima volta in sella a una moto della scuderia giapponese prima del passaggio in Yahama, mentre il portoghese è out

MotoGp, Alex Rins esce dall'ospedale dopo 16 giorni













Valencia ultimo appuntamento del Mondiale MotoGp, ma anche tempo di ritorni e di addii. In occasione del Gran Premio della Comunità Valenciana tornerà in pista Alex Rins, costretto a fare i conti con una stagione resa particolarmente complicata dall'infortunio patito al Mugello e dalle complicazioni emerse nelle ultime gare. Lo spagnolo dell'LRC Honda Castrol salirà per l'ultima volta in sella a una moto della scuderia giapponese prima di passare il prossimo anno in Yahama.

Vedi anche Motogp MotoGP alla resa dei conti: Valencia prepara una sfida al veleno? Un salto che si spera possa esser più fortunato rispetto alla stagione appena conclusa che lo ha visto saltare diversi appuntamenti dopo la caduta al Gran Premio d'Italia, a causa di un problema alla gamba. Rientrato in Giappone, Rins ha faticato nei due appuntamenti successivi, dovendo nuovamente alzare bandiera bianca a causa di un'ulteriore complicazione che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Chi a Valencia non ci sarà è invece Miguel Oliveira, che si è infortunato a Lusail durante la sprint race nel quale si è scontrato con Aleix Espargarò, rimediando la frattura della scapola destra che gli impedirà di prendere parte anche ai test di fine stagione. L'incidente in Qatar costringerà il pilota del Team RNF Aprilia a scontare un long penalty proprio in occasione del primo appuntamento stagionale del 2024, in programma sul tracciato mediorientale, visto che i commissari hanno respinto il ricorso promosso dal team.