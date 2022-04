MotoGP, Quartararo scherza sul ritardo: "Solitamente i venerdì sono più eccitanti"

Il ritardo dell'aereo che trasporta le moto di diversi team del paddock di MotoGP ha causato il rinvio dell'inizio del weekend in Argentina. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo tutto tace, i piloti attendono e c'è chi passa il tempo sui social a divertirsi. Uno di questi è il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, che ha deciso di condividere una foto con la sua Yamaha M1 nel box del team giapponese, scherzando sul ritardo: "Solitamente i miei venerdì sono più eccitanti". Cresce l'attesa per l'arrivo delle moto e per le libere che, con i dovuti scongiuri per possibili nuovi ritardi, avranno inizio sabato alle 15.35.