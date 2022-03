MotoGP Qatar: Bastianini fa volare la sua Ducati, Quartararo scivola al Q1

motogp qatar

"Bestia" da paura in FP3: miglior tempo e pass per il Q2, mentre Quartararo sarà costretto a passare dal Q1

di

Luca Bucceri

È un super Enea Bastianini a prendersi il miglior riscontro cronometrico della terza sessione di prove libere del GP del Qatar, primo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota del team Gresini, motorizzato Ducati, ferma il crono a 1:53.790 portandosi al quinto posto in combinata per il primo pass della stagione al Q2. In sessione chiudono dietro di lui Pol Espargarò e Bagnaia. Quarto tempo per l'iridato Quartararo, che però sarà costretto a partire dal Q1 a causa del suo 11° crono in combinata. Getty Images

Una vera e propria "Bestia" da paura si prende la scena nella terza sessione di prove libere a Losail, al termine di una mattina ricca di emozioni e colpi di scena in casa Gresini. Dopo aver subito la cancellazione del tempo che lo avrebbe addirittura portato in testa alla combinata, il pilota romagnolo si rimbocca le maniche e stampa un 1:53.790 che lo incorona leader della sessione, ma che gli consente anche di fare un balzo in avanti importante in combinata fino al 5° posto, spodestando quindi l'iridato Quartararo che scivola all'11° tempo e al Q1. Per il pilota Yamaha non una FP3 da ricordare nonostante il quarto tempo complessivo, con una velocità che manca e non gli permette di migliorare il crono registrato ieri.

Ad approfittarne è Bastianini, che si presenta al meglio nella nuova stagione col team Gresini e su una Desmosedici che già l'anno scorso sul finale lo aveva visto salire due volte sul podio. In mattinata dietro di lui si piazzano Pol Espargarò e Bagnaia, con un ritardo di 13 e 65 millesimi. In top 10 di giornata, oltre il citato Quartararo, trovano posto anche Brad Binder, Zarco, Oliveira, Mir, Martìn e Vinales, ma di questi solo il pilota Suzuki e lo spagnolo Pramac riescono a staccare il pass diretto per il Q2.

In Q2 prendono posto anche Rins, Marc Marquez, Morbidelli, Miller e Aleix Espargarò che non migliorano il tempo di ieri, ma grazie alla poca brillantezza degli altri si assicurano la via di passaggio per sognare la pole. Sarà invece vera e propria bagarre in Q1 con Quartararo, Nakagami, Zarco e Vinales per citarne alcuni, ma anche per la voglia di lottare dei rookies per ottenere il primo pass per la sessione di pole in carriera in MotoGP.

Tra gli italiani vanno segnalati il 16° tempo complessivo di Dovizioso con la Yamaha del team WithU, mentre Marini, Bezzecchi e Di Giannantonio non vanno oltre il 19°, 21° e 22° tempo nella combinata.