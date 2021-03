MotoGP Qatar, Bagnaia: "Deluso? Forse ho sbagliato la strategia"

MOTOGP QATAR

Il pilota piemontese ha analizzato i problemi avuti in gara a Losail

Poteva essere un debutto in Ducati dal gradino più alto del podio, invece per Francesco Bagnaia è arrivato "soltanto" il terzo posto al termine di una gara super ma dai non pochi problemi. Per il pilota piemontese tanta voglia di fare, forse una lettura troppo affrettata della gara che ha portato le gomme a degradarsi prima de dovuto: "Ho provato di tutto per tenere dietro Vinales, ma forse ho sbagliato strategia mettendomi davanti da subito e a spingere". Getty Images

“Quando ho visto Mir sorpassarmi insieme a Zarco ho provato a stare calmo per far respirare le gomme, avevo difficoltà col posteriore. Ho rallentato e poi spinto nuovamente, la gomma ha risposto bene e sono riuscito. Forse ho spinto troppo all’inizio, settimana prossima dovrò tentare di essere più costante per non degradare subito le gomme e cercare di gestire al meglio la gara. Ottimo inizio con questo team, sono molto contento e ringrazio tutta la Ducati” le parole di Pecco.

Dopo il record della pista registrato nelle qualifiche, il pilota italiano voleva puntare con decisione al podio: "Ho iniziato a fare troppa fatica con la gomma dietro, pensavo che quel ritmo bastasse fino al termine della gara. Ma le condizione di oggi erano diverse. Ma nel finale ho dovuto spingere davvero tanto faticando. Guidare al limite senza correre troppi rischi è fondamentale per riuscire a vincere. Oggi il motore mi ha salvato il podio".

"Delusione? Giusta e sbagliata allo stesso tempo, dopo la stagione scorsa questo è un lavoro che bisogna godersi. E’ presto per dirlo, ma oggi avrei potuto fare di più calando il ritmo e invece ho voluto provarci fino alla fine" ha concluso Bagnaia.