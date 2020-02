MotoGP, presentata la Yamaha di Rossi e Vinales

E' stata presentata nel paddock di Sepang, sede dei primi test della MotoGP, la nuova Yamaha per la stagione 2020. La M1 in versione factory sarà affidata ancora a Valentino Rossi e Maverick Vinales, con la grande novità del ritorno di Jorge Lorenzo come collaudatore. Per Rossi si tratta dell'ultima presentazione con i colori del team ufficiale, visto che dall'anno prossimo verrà sostituito da Fabio Quartararo.