MotoGP Portogallo: Quartararo in solitaria, Bagnaia sul podio. Marquez rientra e fa punti

Fabio Quartararo conquista la vittoria nel GP del Portogallo, terza tappa stagionale della MtoGP. Successo in solitaria per il pilota francese del team Yamaha, che a Portimao chiude davanti alla Ducati factory di Francesco Bagnaia e alla Suzuki del campione del mondo in carica Mir. Quarto posto per Morbidelli, solo settimo il rientrante Marc Marquez mentre Valentino Rossi, partito 17°, è stato costretto al ritiro.