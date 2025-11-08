MotoGP Portogallo, Alex Marquez: "Il duello con Acosta? Bello perché ho vinto"

C'è un pizzico di amarezza nelle parole di Marco Bezzecchi, che dopo essere partito dalla pole ha chiuso al terzo posto: "Non mi è mancato nulla in particolare, ero leggermente più lento. Non mi aspettavo che il grip al posteriore calasse così in fretta. Quando Pedro mi ha passato ho pensato di poterlo ripassare, ma ho preso una bella sbacchettata e mi ha infilato anche Alex, poi non sono più riuscito a prenderli. Noi possiamo analizzare i video di Alex, ovviamente non i dati. Quello che notiamo è che riesce a essere costante, probabilmente dipende dallo stile di guida, fa qualcosa che gli permette di essere veloce senza stressare troppo la gomma. Io non ho esagerato troppo, ho cercato di essere dolce, ma anche facendo così non sono riuscito a essere così costante".