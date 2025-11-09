MotoGP Portogallo, Bezzecchi: "Gara fantastica, il team ha fatto un lavoro strabiliante"

Il pilota Aprilia dopo il dominio di Portimao: "Temevo Acosta e Marquez, ma questo mi ha motivato ancora di più"di Redazione
© Getty Images
Marco Bezzecchi è raggiante dopo aver dominato il GP del Portogallo: "Sono molto soddisfatto, è stata una gara fantastica - le parole del pilota Aprilia al termine della gara -. Abbiamo lavorato molto al box per gli ultimi aggiustamenti, temevo Acosta e Alex Marquez, ma questo mi ha motivato ancora di più per arrivare alla vittoria. I ragazzi hanno fatto un lavoro strabiliante. Me la sono goduta tutta. Dedico questa vittoria al mio amico Daniele che ha appena avuto un figlio".
"Sabato ho potuto solo assistere alla lotta, oggi sapevo che potevo lottare - ha proseguito nella sua analisi a Sky -. Mi sentivo veramente bene, abbiamo fatto dei miglioramenti importanti nel warm up che mi sono davvero serviti. Questa è una pista super complicata, in cui serve avere un'andatura fluida, per aiutare la moto nei cambi di pendenza e di direzione. Se devi combattere con la moto è facile sbagliare, io invece sono stato fluido e morbido anche quando staccavo forte. Quando è così si gode".
MARQUEZ: "HO PROVATO A STAR DIETRO A MARCO, MA NON CE N'ERA"
Alex Marquez ha reso merito all'avversario: "Lo avevamo già visto nel warm up: Aprilia ha fatto un grande passo avanti rispetto a sabato. Marco, soprattutto in certi settori, è stato migliore di me. Ho cercato di stargli dietro, ma ho visto che stavo usando troppo la gomma, quindi ho pensato: 'ok, non c'è più niente da fare'. Ho cercato di seguirlo, spingendo forte, ma alla la gomma anteriore era molto usurata. Non potevo fare di più, abbiamo comunque ottenuto il secondo posto, quindi sono contento del mio weekend: una vittoria ieri, il secondo posto oggi, è positivo, e ora dobbiamo guardare avanti".
ACOSTA: "CI MANCA ANCORA QUALCOSA, MA IO DÒ SEMPRE TUTTO"
Pedro Acosta ha commentato così il suo terzo gradino del podio: "È stata una gara difficile, avevo meno grip di Alex e Marco, però nel complesso la gara è stata buona. Sicuramente dobbiamo migliorare ancora un po'. Nel finale ho dato tutto perché io voglio vincere, è una questione mentale. Ci manca ancora qualcosa, ma io voglio dare tutto e migliorarmi sempre come pilota".