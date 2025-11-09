MotoGP Portogallo, Bezzecchi: "Gara fantastica, il team ha fatto un lavoro strabiliante"

Alex Marquez ha reso merito all'avversario: "Lo avevamo già visto nel warm up: Aprilia ha fatto un grande passo avanti rispetto a sabato. Marco, soprattutto in certi settori, è stato migliore di me. Ho cercato di stargli dietro, ma ho visto che stavo usando troppo la gomma, quindi ho pensato: 'ok, non c'è più niente da fare'. Ho cercato di seguirlo, spingendo forte, ma alla la gomma anteriore era molto usurata. Non potevo fare di più, abbiamo comunque ottenuto il secondo posto, quindi sono contento del mio weekend: una vittoria ieri, il secondo posto oggi, è positivo, e ora dobbiamo guardare avanti".