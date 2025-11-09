Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP PORTOGALLO

MotoGP Portogallo, Bezzecchi: "Gara fantastica, il team ha fatto un lavoro strabiliante"

Il pilota Aprilia dopo il dominio di Portimao: "Temevo Acosta e Marquez, ma questo mi ha motivato ancora di più"

di Redazione
09 Nov 2025 - 15:35
© Getty Images

© Getty Images

Marco Bezzecchi è raggiante dopo aver dominato il GP del Portogallo: "Sono molto soddisfatto, è stata una gara fantastica - le parole del pilota Aprilia al termine della gara -. Abbiamo lavorato molto al box per gli ultimi aggiustamenti, temevo Acosta e Alex Marquez, ma questo mi ha motivato ancora di più per arrivare alla vittoria. I ragazzi hanno fatto un lavoro strabiliante. Me la sono goduta tutta. Dedico questa vittoria al mio amico Daniele che ha appena avuto un figlio".

"Sabato ho potuto solo assistere alla lotta, oggi sapevo che potevo lottare - ha proseguito nella sua analisi a Sky -. Mi sentivo veramente bene, abbiamo fatto dei miglioramenti importanti nel warm up che mi sono davvero serviti. Questa è una pista super complicata, in cui serve avere un'andatura fluida, per aiutare la moto nei cambi di pendenza e di direzione. Se devi combattere con la moto è facile sbagliare, io invece sono stato fluido e morbido anche quando staccavo forte. Quando è così si gode".

MARQUEZ: "HO PROVATO A STAR DIETRO A MARCO, MA NON CE N'ERA"

Alex Marquez ha reso merito all'avversario: "Lo avevamo già visto nel warm up: Aprilia ha fatto un grande passo avanti rispetto a sabato. Marco, soprattutto in certi settori, è stato migliore di me. Ho cercato di stargli dietro, ma ho visto che stavo usando troppo la gomma, quindi ho pensato: 'ok, non c'è più niente da fare'. Ho cercato di seguirlo, spingendo forte, ma alla la gomma anteriore era molto usurata. Non potevo fare di più, abbiamo comunque ottenuto il secondo posto, quindi sono contento del mio weekend: una vittoria ieri, il secondo posto oggi, è positivo, e ora dobbiamo guardare avanti".

ACOSTA: "CI MANCA ANCORA QUALCOSA, MA IO DÒ SEMPRE TUTTO"

Pedro Acosta ha commentato così il suo terzo gradino del podio: "È stata una gara difficile, avevo meno grip di Alex e Marco, però nel complesso la gara è stata buona. Sicuramente dobbiamo migliorare ancora un po'. Nel finale ho dato tutto perché io voglio vincere, è una questione mentale. Ci manca ancora qualcosa, ma io voglio dare tutto e migliorarmi sempre come pilota".

motogp
portogallo
portimao

Ultimi video

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

I più visti di Motogp

Capolavoro Bezzecchi: è sua la pole a Portimão! Bagnaia 4° davanti ad Alex Marquez

Alex Marquez si prende la Sprint di Portimão. Bezzecchi si accontenta del podio, crolla Bagnaia

Alex Marquez davanti a Bezzecchi in FP1, Bulega meglio di Bagnaia

Bagnaia: "Posso fare da secondo a sesto, Alex Marquez troppo forte"

Alex Marquez vola in prequalifiche, Bagnaia ottiene il pass per il Q2

MotoGP, le immagini del venerdì di libere di Portimao

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:38
Dosso: "La miglior stagione della mia carriera e ora scendo sotto gli 11 nei 100"
16:34
Genoa-Fiorentina, le immagini dal Ferraris
Cristiano Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari di stipendi tra il 2002 e il 2023
16:34
Cristiano Ronaldo: "Io sono perfetto, il corpo di David Beckham è normale"
16:22
Atp Finals, Auger-Aliassime: "Stimolante iniziare contro Sinner, se lo batto..."
16:22
Juric, la panchina torna a rischio: Palladino in pole, più defilato Thiago Motta