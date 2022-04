MotoGP Portogallo: Oliveira si esalta in casa, Bagnaia costretto al Q1

MOTOGP PORTOGALLO

Il portoghese vola sul bagnato e conquista il miglior crono in combinata

È di Miguel Oliveira il miglior tempo della terza sessione di prove libere del GP del Portogallo, quinta tappa stagionale della MotoGP. Il pilota lusitano, che sul tracciato di casa bagnato si esalta, conquista il miglior crono in 1:50.552 portandosi in testa alla combinata davanti a Mir e Quartararo. Faticano invece le Ducati ufficiali, col solo Miller in Q2 e Bagnaia costretto al passaggio dal Q1 con big come Vinales, Martìn, Morbidelli, Rins e Bastianini. Getty Images

La pioggia e il bagnato del circuito dell'Algarve non frenano minimamente Miguel Oliveira, che in sella alla sua KTM conquista il miglior crono delle tre sessioni di prove libere del GP del Portogallo. Il pilota lusitano tra le curve e i sali e scendi della pista di casa si esalta e fa esaltare la propria RC16 che si porta in testa alla combinata davanti alla Suzuki di Mir e alla Yamaha di Fabio Quartararo. "El Diablo", dopo l'avvio di weekend non proprio stupefacente al venerdì, si riprende alla grande nella sessione mattutina del sabato staccando il terzo tempo e facendo un balzo importante in combinata conquistando un posto diretto al Q2. Obiettivo raggiunto anche da Binder, Zarco, Aleix Espargarò, le due Honda di Marquez e Pol Espargarò (nonostante la sessione da 20° crono) e da Marco Bezzecchi.

Fatica, ma arriva al taglio del Q2, anche la Ducati ufficiale di Jack Miller, mentre sarà costretto a partire dal Q1 Bagnaia. Dopo un venerdì complicato a causa di una caduta in FP2, il pilota torinese non trova il giusto spunto in libere 3 chiudendo col 12° tempo e scivolando al 13° in combinata, con tanti piloti pronti a insidiarlo nella sessione che darà due posti per poi lottare nella finestra della pole.

Sono costretti a passare dal Q1 infatti anche Morbidelli, Vinales, Martìn (uomo qualifica in questo avvio di stagione), ma anche Rins, Nakagami e il leader del mondiale Enea Bastianini. Clienti non di poco conto per Bagnaia, che dovrà dare il massimo in sella alla sua Desmosedici per conquistare un posto tra i dodici che si contenderanno la pole in vista di un GP che sarà asciutto, andando a vanificare tutto il lavoro fatto in avvio di weekend sotto la pioggia di Portimao.