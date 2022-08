MotoGP, Pol Espargarò saluta Honda: ufficiale il ritorno al team Tech3

© Getty Images

La voce era nell'aria già da diverse settimane e l'ufficialità è arrivata nel corso del tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGP in Austria: Pol Espargarò saluta Honda e nel 2023 correrà con il team Tech3. Lo spagnolo chiude l'esperienza con la scuderia giapponese dopo due stagioni fatte di alti e bassi, con soli due podi conquistati fin qui. Con la firma con Tech3, che ha annunciato anche il nuovo title sponsor GasGas, per il classe 1991 si aprono le porte per il ritorno a casa, team col quale ha esordito in MotoGP nel 2014 e col quale è rimasto fino al 2016 prima di passare a KTM.