MotoGP, operazione riuscita per Marc Marquez: il comunicato della Honda

Operazione perfettamente riuscita per Marc Marquez, volato in America nelle scorse ore per sottoporsi all'ennesimo intervento all'omero destro per risolvere i problemi causati dall'incidente a Jerez nel 2020. Per l'otto volto iridato, operato dal dottor Sanchez Sotelo, operazione durata tre ore e dall'esito positivo per l'intero team operatorio. Ora lo spagnolo rimarrà in America per garantire l'immediato recupero post operatorio, poi volerà in Spagna per iniziare il percorso di riabilitazione.

