MotoGP Olanda, Martin: "Bagnaia di un altro pianeta". Vinales: "Potevamo lottare"

gp olanda

Il leader del mondiale ammette al superiorità in Sprint di Bagnaia, ma spera di poter fare meglio in gara

© Getty Images La Sprint Race in Olanda della MotoGP lancia un chiaro messaggio per la lotta al titolo, con Jorge Martin che deve guardarsi bene le spalle da un super Francesco Bagnaia a caccia della rimonta. E lo spagnolo del team Prima Pramac lo sa bene, come conosce anche la forza dell'italiano: "Abbiamo lavorato tanto per capire cosa non è andata ieri, ho spinto al massimo ma Bagnaia è di un altro pianeta. Contento di essere sul podio. Speriamo anche domani di poter salire sul podio".

"Ieri ero molto lontano, anche stamattina, ma ho capito come fare il T2. In qualifica avevo grip, in gara però ho perso il davanti e non è stato facile. Spero domani di poter fare una mossa per girare meglio e prendere Bagnaia dove lui è più forte- ha aggiunto-. Al secondo giro ho capito che se Pecco non avesse fatto qualche errore io non avrei potuto vincere. Ho dovuto spingere perché Vinales era vicino. È stata una gara pesante".

VINALES: "NON SONO FELICE"

Sul podio della Sprint, alle spalle di Bagnaia e Martin, anche Maverick Vinales che però non è del tutto entusiasta del risultato ottenuto: "Non sono felicissimo perché pensavo di poter battagliare. Ma le Ducati il sabato fanno un passo diverso ed è difficile stargli dietro. Visto il gap ho pensato di non dover fare errori per portare la moto ai box. Domani speriamo in uno step per poter lottare per la vittoria".

BASTIANINI: "TROVATO QUELLO CHE MANCAVA"

Quarto posto per Enea Bastianini, che fa sorridere il team Ducati: "Peccato per la qualifica, c'è stato un delirio stile Moto3. Non avevo comunque velocità ed ero instabile, non c'era stato uno step rispetto a ieri. In Sprint abbiamo trovato quello che ci mancava. Sorpassare non è semplice, appena incontravo un pilota ci ho messo uno-due giri per riuscire".

MARQUEZ: "ERRORE GRAVE"

Dura solo un giro e due curve la Sprint di Marc Marquez, con la caduta provocata da quello che il pilota Gresini reputa un grave errore personale: "Errore grave mio, solo mio. Nel secondo giro ho perso il riferimento, tagliato il cordolo e la moto mi è saltata. Devo stare attento. Il passo di Bagnaia e Martin è forte, noi possiamo lottare per il top 5 in gara".