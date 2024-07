MotoGP: Mir rinnova con la Honda, insieme fino al 2026

MOTOGP

Il pilota spagnolo ha prolungato l'accordo con la Hrc per altri due anni

© Getty Images Joan Mir ha rinnovato con la Honda ufficiale fino al 2026. Il pilota spagnolo, campione del mondo della MotoGp nel 2020, ha prolungato l'accordo con la Hrc per altri due anni. Nella stagione 2025 i due piloti ufficiali della Honda saranno quindi Mir e Luca Marini, con Aleix Espargaro che affiancherà lo storico collaudatore HRC Stefan Bradl. "Innanzitutto, sono molto felice di poter competere con Honda e HRC per i prossimi due anni. Il mio obiettivo era continuare insieme e ci sono riuscito. HRC e io siamo insieme dal 2023 e, continuando a farlo, potrò contribuire a migliorare la RC213V", ha detto Mir.

"So cosa devo fare e so cosa può ottenere la Honda - ha proseguito lo spagnolo - Continueremo a lavorare duramente per il futuro per il resto di questa stagione". Finora, il miglior risultato raccolto insieme è stata la quinta posizione del GP d'India dello scorso anno.