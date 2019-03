MotoGP, Marquez si prepara per l'Argentina con un "mostro delle nevi"

18/03/2019

Dopo il secondo posto in Qatar e in attesa di tornare in pista in Argentina, Marc Marquez si è tenuto in forma facendo un po' di motocross... sulla neve. Lo spagnolo della Honda ha sfruttato l'invito del campione di enduro Alfredo Gomez per montare in sella a un autentico mostro adattato per le piste da sci.