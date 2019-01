MotoGP, Marquez: "Mai pensato di lasciare la Honda". Lorenzo "Team di un altro livello"

23/01/2019

"Mi sento bene anche se è stato uno degli inverni più noiosi della mia vita, passato con il mio fisioterapista al lavoro per 24 ore al giorno - le parole di Marquez, reduce dall'infortunio alla spalla - Ancora non siamo al 100% e l'obiettivo è di arrivare il più vicino al 100% in occasione del via della stagione in Qatar. I dolori erano molto forti, l'operazione è stata complicata e la cosa più importante è che sono quasi pronto. Un augurio per il Mondiale? Innanzitutto che non ci siano altri infortuni e che arrivino naturalmente le vittorie. Essere in questa squadra significa lottare per il podio, altrimenti è un fallimento. Se saremo un dream team lo diremo a fine anno...".



"E' un grande onore per me, sono felice di far parte di questo team. E' una storia spettacolare quella di Repsol Honda - le parole di Jorge Lorenzo - La fiducia che Honda ha messo su di me è una pressione, è vero, ma ho già l'esperienza giusta per affrontarla, cercherò di ripagare al meglio il team". Sull'infortunio in allenamento: "Non mi aspettavo di farmi male ora, partiamo un po' indietro, ma cerchiamo di affrontare nel modo più positivo questa situazione. Siamo nel 2019, le tecnologie a livello medico aiutano molto nel recupero. E' stata un'operazione complicata, poteva richiedere anche 6-7 mesi di recupero. L'obiettivo è arrivare in Qatar al meglio. La moto mi piaceva già a Valencia, è molto agile. La moto perfetta non esiste ma la squadra mi ha trattato al meglio, sono molto soddisfatto. Tutti i tifosi e noi stessi piloti non erano contenti dell'addio alle corse di Pedrosa, ma per me era un'occasione troppo grande per non accettarla. Sono orgoglioso di farne parte".