MotoGp, Marc Marquez rinnova con la Honda fino al 2024

Honda e Marc Marquez insieme fino al 2024, la casa giapponese ha annunciato il rinnovo del campione del mondo della MotoGp per altre quattro stagioni. "Sono molto orgoglioso e onorato di annunciare questo rinnovo, Honda mi ha dato l'opportunità di arrivare in MotoGp nel 2013 e sin dal primo anno abbiamo raccolto tanti successi insieme. Sono molto contento di continuare a far parte di questa famiglia" le parole di Marquez.