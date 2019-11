MotoGP Malesia: Viñales vince davanti a Marquez, Dovizioso terzo, Rossi quarto

MOTOGP SEPANG

Maverick Viñales trionfa nel penultimo appuntamento stagionale della MotoGP, la gara di Sepang (Malesia). Il pilota della Yamaha precede di tre secondi sul traguardo il connazionale e campione del mondo Marc Marquez, dominando dall'inizio alla fine. Terzo Andrea Dovizioso: il ducatista dà spettacolo nel finale nella battaglia per il podio contro Valentino Rossi, ma il Dottore paga dazio la differenza di motore. Ottimo sesto posto per Franco Morbidelli.

Maverick Viñales si prende la rivincita dopo la sfortunata gara di Phillip Island, quando cadde a poche curve dal traguardo, regalando la vittoria a Marc Marquez. Sul circuito di Sepang, invece, il pilota della Yamaha va al comando sin dal primo giro, davanti a Jack Miller e al campione del mondo. Al quarto giro, il Cabroncito passa l'australiano e va alla caccia di un Viñales che però non dà mai l'impressione di poter cedere qualcosa. Dietro, fatica Fabio Quartararo: El Diablo rimane invischiato attorno all'ottavo posto, nel gruppo che vede Alex Rins, Franco Morbidelli e un ottimo Johann Zarco. Nelle fasi iniziali di gara Valentino Rossi sorpassa Jack Miller al tornantino Berjaya e diventa quarto: le prime quattro posizioni, al netto della battaglia per il podio tra Andrea Dovizioso e il Dottore, non cambiano più fino al traguardo. La gomma soft scelta dal ducatista penalizza a lungo andare Dovizioso nel settore guidato, ma la potenza del motore della Rossa di Borgo Panigale è un fattore che la Yamaha non riesce a contrastare in nessun modo.

Viñales, nel frattempo, aumenta il suo vantaggio fino a tre secondi su Marquez e ottiene in scioltezza il secondo successo stagionale. Dovizioso frena con fatica l'impeto di Rossi, ma termina al terzo posto, centrando il nono podio del 2019. Finisce quinto Alex Rins, a cui non serve la rimonta sul duo italiano. Il pilota della Suzuki precede le due Yamaha Petronas di Morbidelli, ottimo sesto, e Quartararo. Chiudono la top 10 Miller, Danilo Petrucci (nono) e Joan Mir, penalizzato con un long-lap dopo aver provocato la caduta di Zarco. Per quanto riguarda gli altri italiani, 12esimo Pecco Bagnaia, mentre cade Andrea Iannone. Ancora deludente Jorge Lorenzo, che chiude al 14esimo posto.