MotoGP, Marquez: "Non mi aspettavo di andare così forte, fiducioso per domenica"

LE PAROLE

Jorge Martin dopo aver rosicchiato altri due punti a Bagnaia: "È stata dura, contento del 2° posto"

© Getty Images Alex Marquez si gode il ritorno alla vittoria nella Sprint Race del GP di Malesia: "Non è facile lottare con due che si giocano il mondiale, so qual è la pressione e non volevo far rischiare nulla a loro - le parole del pilota Ducati Gresini a Sky -. Ho cercato di guidare pulito, non mi aspettavo una gara così buona. Favorito anche per la gara di domani? Io onestamente puntavo pià proprio sulla gara lunga, il passo fatto in FP3 era molto buono, possiamo essere fiduciosi. È una bella opportunità".

MARTIN: "GARA DURA, CONTENTO DEL SECONDO POSTO"

Jorge Martin rosicchia altri due punti in classifica a Bagnaia e tiene più viva che mai la lotta per il titolo: "È stata una gara difficile, perché non mi aspettavo di essere quarto alla prima curva. La pressione della gomma era altissima e non sono abituato, ci ho messo un po’ ma alla fine sono riuscito ad abituarmi, superare Pecco e chiudere 2° quindi sono contento. Dovrò studiare Alex per vedere come è andato così forte. In questi giorni sono molto serio e concentrato, avrei voluto vincere un’altra Sprint di fila, ma ora penso alla gara di domenica".

QUARTARARO: "UNA DELLE MIE PARTENZE PEGGIORI"

Deluso Fabio Quartararo, solo 16° al traguardo con la sua Yamaha dopo un avvio da incubo: "È stata colpa mia al 100%. Sono partito male, ho fatto uno dei miei primi giri peggiori. Però è tutta esperienza per domani, perché il passo era buono e anche la qualifica. Penso che si possa lottare con Ducati e Ktm, ma servirà una bella partenza".

ESPARGARO: "PISTA IN CUI FATICHIAMO TANTISSIMO"

Giornata difficile anche per Aleix Espargaro e la sua Aprilia: "Ieri abbiamo avuto un problema con la nuova forcella, avevo saltellamenti continui e ho avuto diverse cadute. Oggi l’ho cambiata ed è andata meglio, ma il weekend era già un po' compromesso, in più in questa pista fatichiamo tantissimo e lo sapevamo".

MARC MARQUEZ: "CONTENTO PER ALEX, STA GUIDANDO BENISSIMO"

L'analisi di Marc Marquez si concentra sulla vittoria di suo fratello Alex, con cui dividerà il box Ducati Gresini nella prossima stagione: "Il passo non era male, ma ho fatto degli errori nella prequalifica e poi sono partito lontano dalla vetta. Comunque alla fine giravo a un secondo da mio fratello… Questo weekend Alex sta guidando molto bene, sono molto contento per lui. Se lo merita dopo tutta la fatica che ha fatto dopo l’infortunio".

MARINI: "SI POTEVA LOTTARE PER IL PODIO, MA LA PARTENZA..."

Amareggiato Luca Marini, 9° con la sua Ducati VR46: "Si poteva lottare per il podio, ma se parti dietro la gara è tutta in salita. Le pressioni vanno alle stelle e diventa più che altro una gara a stare in piedi. Questa è una delle piste peggior dal punto di vista della pressione delle gomme. Quando si alzano troppo diventa impossibile fare dei tempi buoni e sorpassare è quasi impossibile. Io in Honda? Non sapevo di questa voce, vediamo cosa succede, adesso sono concentrato sulla gara di domani e ancora troppo amareggiato per quella di oggi".

BEZZECCHI: "GRANDE FATICA, NON SONO CONTENTO DELLA GARA"

Settimo l'altro VR46, Marco Bezzecchi: "Speravo di andare un po’ più forte. Non sono a postissimo, volevo fare di più ma non ce l’ho fatta. Faccio una gran fatica a far girare la moto, pattina molto al posteriore e si innescano una serie di problemi. Oggi già al quarto giro avevo finito tutto, non sono contento".