MotoGP: Lorenzo va al pronto soccorso, ma è giallo sulle sue condizioni

20/01/2019

Sabato pomeriggio Jorge Lorenzo non è passato inosservato al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda (Verona). Lo spagnolo della Honda, come riferisce il Corriere del Veneto, si è recato all'ospedale accompagnato da due persone, una donna e un uomo, che però hanno dribblato ogni domanda sulle condizioni di salute del pilota: "Non siamo autorizzati a dire nulla".



Le prime indiscrezioni parlano di un problema alla mano e non sembra essere nulla di grave visto che qualche ora dopo, verso le 17:30, l'ex Ducati è stato dimesso. È giallo e mercoledì con la presentazione ufficiale della Honda si potrà sapere qualcosa di più sulle condizioni di salute di Lorenzo.