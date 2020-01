MotoGP, la compagna di Iannone: "Siamo sereni, è innocente"

Giulia De Lellis, ospite a Verissimo (sabato ore 16, Canale 5), parla per la prima volta sul caso di doping che lo scorso 17 dicembre ha coinvolto il compagno e pilota di MotoGP Andrea Iannone. “È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo – ha detto – . Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”.