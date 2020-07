MotoGP, KTM mette in vendita la moto di Espargaro

MOTOGP

Possedere una MotoGP originale nel proprio garage o esporla come un trofeo nel proprio salotto? Oggi è possibile grazie a KTM che ha deciso di mettere in vendita due RC16 ufficiali utilizzate in gara nel 2019 dal pilota spagnolo Pol Espargaro. La moto, la stessa che ha conquistato la prima filadel GP di San Marino, può essere acquistata al prezzo di 288mila euro, una cifra monstre per un qualsiasi appassionato di moto, ma tanti altri sono pronti però a fare carte false per aggiudicarsela.

Non solo moto in vendita per KTM che, insieme alla RC16, ha deciso di proporre un pacchetto esclusivo che comprende diversi gadget e servizi. I due fortunati che aggiudicheranno le moto potranno infatti avere anche un set di abbigliamento in pelle utilizzato in gara da Pol Espargaro, un casco autografato dallo stesso pilota spagnolo, un invito a trascorrere un intero weekend di gara con trattamento VIP durante il prossimo campionato nel quale sarà possibile incontrare i piloti e ricevere anche un kit completo di abbigliamento ufficiale della squadra.

Il Factory Team, giovane dato il debutto nel 2016 nel GP di Valencia, nella passata stagione ha collezionato otto piazzamenti nei primi dieci posti e al termine del campionato 2019 ha raggiunto il traguardo dei 100 punti.