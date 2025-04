MotoGP, per Jorge Martin un 2025 da dimenticare: si allungano i tempi di recupero

Serve tempo e pazienza per Martinator, perché la convalescenza dopo l'incidente di Losail sarà lunga. Il pilota Aprilia, infatti, non potrà tornare a casa non prima di due settimane per via dei protocolli medici internazionali che gli vieterebbero la partenza in aereo, a meno che questo non sia medicalizzato. Tra drenaggio, controlli e osservazione, lo spagnolo potrebbe restare in Qatar ancora due settimane per poi volare in Spagna dove proseguirà il recupero.