MotoGP Italia, Martin: "Frustrato per l'ultimo giro, avevo ritmo per prendere Bagnaia"

gp italia

Lo spagnolo se la prende con sé stesso per l'ultimo giro e per l'errore commesso che ha permesso a Bastianini di superarlo

MotoGP Italia, le immagini della gara del Mugello



























































© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Weekend di MotoGP amaro per Jorge Martin nel GP d'Italia, col leader della classificata iridata che ha fatto zero in Sprint e poi si è fatto beffare per il secondo posto all'ultimo respiro in gara. Lo spagnolo, intervenuto nel post GP, è arrabbiato con sé stesso: "Sono un po' frustrato per l'ultimo giro, abbiamo fatto un grande miglioramento avevo ritmo per tenere Pecco. Alla fine pensavo di poterlo attaccare per prendermi la vittoria, ma ero al limite e ho atteso".

Attesa che ha permesso a Enea Bastianini di avvicinarsi e superarlo: "Non sono riuscito a chiudere la linea ed Enea mi ha passato. Ma è un podio in un weekend così difficile e cruciale. Ora riposiamo e torneremo più forti ad Assen" le parole del leader della generale.

"Prima della gara firmavo per il podio dietro al team factory, ma in gara vedevo la vittoria lì e che c'era la velocità. Da lì al terzo posto, sono frustrato per l'errore da rookie. Oggi abbiamo fatto uno step importante, ma Bagnaia aveva un po' di più" ha sottolineato.

Il leader del mondiale, parlando del sorpasso di Bastianini, ha spiegato: "Lasciare così una seconda posizione non è bello, ho fatto la curva troppo tranquillo pensando che non ci fosse nessuno con me".