MotoGP Italia: Bagnaia tuona e fa record al Mugello, Rossi e Marquez al Q1

Giro mostruoso di Pecco che infrange il record della pista e diventa il pilota più veloce di sempre al Mugello

di

LUCA BUCCERI

Un super Francesco Bagnaia conquista il miglior tempo della terza sessione di prove libere del GP d'Italia infrangendo il record della pista al Mugello. Il pilota italiano batte di 63 millesimi il precedente record, che deteneva Marc Marquez, chiudendo la FP3 in 1'45''456 davanti a Quartararo (+0''157) e Brad Binder (+0''196). Altra prestazione opaca per Rossi, che in Q1 avrà nemici da non sottovalutare: gli spagnoli Marquez e Vinales.

E' una Ducati imprendibile, da record e con la speranza di sbaragliare tutti in gara. La Desmosedici di Borgo Panigale si affida a Pecco Bagnaia, che tra le curve del circuito toscano si diverte e fa divertire, emoziona e strappa un tempo mostruoso registrando il nuovo record della pista: 1'45''456, ben 63 millesimi al di sotto del precedente record che Marc Marquez deteneva dal lontano 2013. Una prestazione d'applausi per il pilota di Chivasso che diventa sempre più l'uomo da battere al Mugello, su una Ducati che fa sognare. Secondo in classifica generale a un solo punto dal leader Fabio Quartararo, che ha chiuso col secondo tempo in combinata, Bagnaia proverà a conquistare la terza pole della stagione per provare sin dalla prima curva a mettere sotto pressione "El Diablo" della Yamaha.

Ottima prestazione anche per l'altra Ducati ufficiale, quella di Jack Miller, che chiude quarto in combinata alle spalle della KTM di Binder e all'altra Desmo del team Pramac di Zarco. Chiudono in top 10, e volano direttamente in Q2, le due Suzuki di Rins (6°) e Mir (8°), l'altra KTM di Oliveira (7°), l'Honda di Pol Espargarò e la Yamaha Petronas di Morbidelli. Per il pilota italiano, dentro di soli 30 millesimi, una chance importante per lottare per la prima fila che potrebbe consentire alla sua M1 di ottenere punti pesanti nel GP di casa.

Prestazione da rivedere invece per tanti big. Da Vinales a Marquez, passando per Aleix Espargaro e Valentino Rossi, la Q1 sarà tutt'altro che scontata. Ancora problemi per il "Dottore" a lungo ai box nel corso della sessione, poi un 1'46''358 che non basta per farlo andare oltre il 18° tempo davanti a Savadori, Bastianini, Alex Marquez e Lecuona. A contendersi uno dei due posti per il Q2 ci sarà anche Luca Marini, con la speranza di regalarsi un doppietta magica al Mugello col fratello Valentino.