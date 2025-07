Juve, suggestione Douglas Luiz-Como: Fabregas apprezza il brasiliano

L'avventura di Douglas Luiz con la Juventus è ai titoli di coda, ma il futuro del brasiliano potrebbe essere ancora in Italia. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Como avrebbe chiesto informazioni ai bianconeri sul centrocampista ex Aston Villa. La Juve vede Douglas in uscita e ai lariani sicuramente non manca la disponibilità economica per andare incontro alle richieste di Comolli, che vorrebbe almeno evitare la minusvalenza. Fabregas lo apprezza e il brasiliano sul lago di Como potrebbe trovare l'ambiente perfetto per esprimersi al meglio. Secondo quanto riporta invece Fabrizio Romano, la pista più concreta rimane quella di un ritorno in Inghilterra, dove Douglas ha lasciato un ottimo ricordo e vanta ancora molte richieste.