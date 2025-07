Dopo il colpo Nico Paz, il Como prova a setacciare ancora la rosa del Real Madrid a caccia di un nuovo giovane di grandi prospettive e potenzialità. Stando alla Gazzetta dello Sport, Cesc Fabregas avrebbe individuato infatti in Jacobo Ramon un profilo adatto per puntellare il reprto arretrato del Como. Classe 2005, Ramon è un difensore centrale che ha già debuttato in Liga, Champions League e al Mondiale per Club.