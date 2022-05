MotoGP Italia, Bagnaia fa festa: "Vittoria incredibile davanti al nostro pubblico"

MOTOGP ITALIA

Il pilota Ducati domina nella seconda metà di gara e conquista il successo al Mugello

Francesco Bagnaia vince al Mugello, nella pista di casa, ed è al settimo cielo. Dopo una partenza non ottimale, il pilota Ducati riesce a risalire la china e a portarsi in testa, trionfando davanti a Quartararo. Per l'italiano l'entusiasmo è alle stelle: "È davvero incredibile, ho perso la voce perché ho urlato come un pazzo. Ringrazio il team per il grande lavoro, abbiamo ottenuto quello che volevamo dopo lo scorso weekend sfortunato". © Getty Images

"Non sono partito bene, ma sono felicissimo per la vittoria in casa davanti ai nostri tifosi. È una vittoria bellissima, vincere qui è una figata pazzesca" il commento a fine gara di Pecco. Il ducatista ha poi aggiunto: "Stavo spingendo molto, le gomme erano al limite. La partenza è stata brutta, mi sono imbottigliato, ma fortunatamente appena ho superato Bezzecchi ho sfruttato al meglio la situazione del grip. Ho staccato forte e ho trovato un buon riferimento per evitare di andare lungo. L'unica incognita oggi era il vento che mi metteva la moto di traverso, ma sono arrivato qui convinto di poter fare bene".