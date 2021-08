MotoGP Gran Bretagna: Marquez col miglior tempo, poi cade e distrugge la sua Honda

MOTOGP SILVERSTONE

Lo spagnolo registra il miglior crono della mattina, poi una chiusura di avantreno tra la curva 2 e la 3 causa la caduta senza conseguenze

di

LUCA BUCCERI

È di Marc Marquez il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento stagionale di MotoGP. Il pilota spagnolo, che ha chiuso in 2:00.941, precede il connazionale Aleix Espargarò e il leader del mondiale Quartararo. Paura nel finale per il "Cabroncito", caduta e moto demolita in curva 2 ma senza conseguenze per il pilota. Bagnaia chiude con l'8° tempo, Valentino Rossi 16°.

Il fine settimana del GP di Gran Bretagna inizia subito alla grande, con un Marc Marquez ritrovato e un brivido nel finale. Ad esserne protagonista è sempre lo spagnolo, che dopo aver registrato il miglior crono della mattina sul finale manda in rottamazione la sua RC213V dopo un capitombolo tra la curva 2 e la 3. Nessuna conseguenza per il "Cabroncito", che in caduta si è chiuso a riccio per evitare problemi al braccio infortunato. Per Marquez avvio di weekend promettente, caduta a parte, perché quando il braccio destro infortunato non fa male la sua Honda va come lui è abituato a guidarla, quello stile che gli ha permesso di conquistare vittorie su vittorie e titoli mondiali negli ultimi anni.

A Silverstone, dove la pioggia incombe sempre e nessuno è mai certo del posto in Q2 fino al termine delle FP3, a piazzare il colpo ci pensa anche l'Aprilia che con Aleix Espargarò chiude la sessione con due decimi di ritardo dal connazionale Marquez e con un decimo dal leader del mondiale Quartararo. "El Diablo", chiamato a confermarsi in testa alla classifica generale, dovrà cercare di risolvere alcuni problemi di stabilità della sua M1 che non gli ha permesso di andare oltre il terzo tempo della mattina, con 360 millesimi di gap dal "Cabroncito".

A seguire il francese, con appena 35 millesimi di distacco, c'è l'altra Honda di Pol Espargarò che fa muro alla Ducati ufficiale di Jack Miller che ha concluso la mattina col quinto tempo complessivo. Chiudono al top 10, e la virtuale Q2, Nakagami, Rins, Bagnaia, Zarco e Alex Marquez. Per Bagnaia mattina secondo programma, nel pomeriggio (salvo condizioni meteo avverse) il tentativo di attacco per tentare di ipotecare un posto per lottare per la pole.

Fatica per Valentino Rossi, 16° riscontro cronometrico per il "Dottore" che accumula oltre un secondo di ritardo dal miglior tempo. Cambia moto e migliora di gran lunga Cal Crutchlow, che posteggia la Petronas (affidata a Dixon questo weekend) per salire sulla Yamaha ufficiale orfana di Maverick Viñales. Per il britannico è 12° tempo davanti a Martin e Binder, due dei protagonisti dell'ultima tappa austriaca di Spielberg.