MotoGP Gran Bretagna, Bezzecchi: "Mesi difficili, ma non abbiamo mollato"

Domenica di colpi di scena in MotoGP, col GP di Gran Bretagna vinto da Marco Bezzecchi che manda in estasi Aprilia. Un team, quello di Noale, che ha dato fiducia al pilota italiano che al parco chiuso non può non avere parole dolci per la Casa che lo ha portato alla vittoria: "È incredibile, questi mesi sono stati difficili ma Aprilia ha avuto fiducia in me. Abbiamo lavorato duramente, passato momenti difficili, ma non abbiamo mai mollato. Tutti hanno fatto un grande lavoro, ringrazio chi mi è stato vicino. Sono davvero felice per questa vittoria".