MotoGP, le pagelle del GP di Gran Bretagna: simply the Bez, Zarco fa magie e Ducati vive l'incubo

Bezzecchi 9 - Il decimo posto in griglia di partenza ottenuto in qualifica non è un problema per Bez e lo fa capire già dalla Sprint. La gara corta del sabato è il preludio a quello che sarebbe stato il GP, con una gara della domenica perfetta per il pilota Aprilia che con una "bottarella" di fortuna vince. Ma lo fa meritatamente, guidando la RS-GP come un veterano. Ma per lui, per chi non è sintonizzato spesso su questi canali, è solo la settima gara su una moto tutta nuova e col motore ancora da decifrare. Insomma, se chi ben comincia è a metà dell'opera...