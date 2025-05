Champions, la finale di Hakimi: "Inter nel mio cuore, ma farò di tutto per batterla"

Achraf Hakimi non dimentica l'esperienza all'Inter, tuttavia ora è concentrato solamente sul Paris Saint Germain. Il difensore marocchino ha raccontato la sua vigilia in un'intervista a France 2: "Non dimenticherò mai di aver indossato quella maglia e di aver vinto uno Scudetto. L'Inter sarà sempre nel mio cuore, ma ora sono al PSG e farò di tutto per batterli", ha detto Hakimi, che nella sua unica stagione in nerazzurro, sotto la guida di Antonio Conte, realizzò sette gol e 11 assist in 45 partite. "È una finale molto speciale. È stata una tappa importante della mia carriera. Ho trascorso un anno meraviglioso a Milano e ho stretto tante amicizie . Non ho ancora sentito i miei ex compagni di squadra. Non vedo l'ora di incontrarli di nuovo. Io e Lautaro condividiamo un'agenzia ma non ci siamo ancora sentiti . Lui dovrà fare il suo lavoro e io il mio".