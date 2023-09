MotoGP San Marino, Bagnaia: "A metà gara ero distrutto, è stata dura"

gp san marino

L'iridato, reduce dalla brutta caduta di Barcellona, ha stretto i denti, ma il fisico ha presentato subito il conto

Francesco Bagnaia terzo sul podio del GP di San Marino di Misano Adriatico, un risultato che detto così sembra quasi scontato. Ma non lo è, perché l'iridato una settimana fa era in ospedale con le dita incrociate dopo la tremenda caduta e l'incidente con Binder a Barcellona, appeso al filo della speranza di chi sa bene che la corsa al titolo poteva concludersi di lì a poco. Non è stato così, con un vero e proprio miracolo che ha portato Bagnaia a subire soltanto una brutta contusione che ha di certo presentato il conto a Misano, ma che non gli ha tolto la possibilità di conquistare il podio. "È stata dura, sono stato spinto dal fatto che volevo fare una bella gara per i tifosi e per me" il commento dell'italiano al parco chiuso.

Ma una situazione non certo facile da affrontare: "A metà gara ero distrutto, la pressione all'anteriore non ha aiutato ma sono contento del risultato. Sono contento del risultato che ho ottenuto, non è stato semplice considerando la situazione".

"È stata una gara difficile perché ho provato a passare Martìn, ma non ci sono riuscito perché era forte. Mi mancava la velocità e lui recuperava al curvone. Ho fatto fatica, davanti la pressione è andata alle stelle e di braccia ero stanco. Ho cercato di spingere, ho preso fiato per avere qualcosa su Pedrosa e sono contento. Sono soddisfatto delle mie persone, di chi mi segue e mi ha permesso di essere qui" il commento di Bagnaia sulla gara.

"Mollare mai" ha sottolineato a Sky, poi sui test di domani a Misano ha aggiunto: "Domani starò tranquillo, stasera sarò piegato in due. Non dovevamo provare tanto, erano solo delle controprove. Ma se ci fosse stato qualcosa di importante avrei girato. In questi casi è meglio riposare".

DALL'IGNA: "PRESTAZIONE INCREDIBILE"

Un plauso arriva anche dal Direttore Generale di Ducati Luigi Dall'Igna, che intervistato da Sky Sport ha sottolineato: "Hanno sofferto, è un miracolo essere qua dopo quello che è successo a Barcellona. Correre qui non è facile, Bagnaia ha fatto una prestazione incredibile. Martìn ha fatto un weekend strepitoso, era l'unico completamente in forma, ma penso che sarebbe stato difficile batterlo lo stesso. Bagnaia ha dimostrato di poter essere con lui, ma nella gara lunga si fa sentire la condizione fisica".