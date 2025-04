MotoGP Qatar: Marc Marquez ancora in pole davanti ad Alex e Quartararo, Bagnaia cade ed è 11°

Quarta fila per la Honda LCR di Johann Zarco, che precede l'altra Gresini di Aldeguer e la Yamaha di Alex Rins, passato dal Q1 con Ogura (10° in griglia). Sfortuna per Francesco Bagnaia, caduto a 4' dal termine del Q2 in curva 4 e costretto a partire dalla quarta fila in undicesima posizione in griglia davanti a Pedro Acosta. Tanto amaro in bocca per Pecco, che perde il posteriore subendo instabilità all'anteriore in una run che poteva concludersi bene per il tre volte iridato, con un primo settore da casco rosso che poteva proiettarlo in prima fila.