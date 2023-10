MotoGP, Martin: "Ero convinto che avrei fatto un gran risultato"

LE PAROLE

Marc Marquez sul suo futuro: "Non posso dire niente, ma sono stanco e questa situazione va chiarita in fretta"

© Getty Images Jorge Martin sorride per la vittoria nel GP del Giappone, che lo porta a soli 3 punti dalla vetta della classifica della MotoGP: "Ero convinto di fare un gran risultato, poi quando ho visto la pioggia ho aspettato per capire cosa facessero con gli altri - ha spiegato nel dopo gara -. Sono rientrato ai box insieme a tutti gli altri e abbiamo fatto un cambio moto praticamente perfetto. Al momento del rientro in pista ho fatto un errore, ma in moto sentivo un grande grip e piano piano ho cominciato a sorpassare".

"Sul bagnato sicuramente mi sentivo meno sicuro, non sapremo mai cosa sarebbe successo se la gara fosse andata avanti - ha proseguito poi a Sky -. In questo momento mi trovo molto bene sulla moto, non la tocco mai e spero di continuare a sentire questo feeling fino alla fine".

MARQUEZ: "OGGI MI SONO DIVERTITO"

Gioia anche per Marc Marquez, tornato sul podio di un GP dopo quasi un anno (l'ultimo era stato a Phillip Island nel 2022): "Mi sono divertito, sono stato molto calmo all'inizio della gara, quando la pista era asciutta, poi ho cominciato ad attaccare appena ho visto l'acqua in pista - le sue parole -. La direzione gara ha fatto un buon lavoro, fermandola nel momento giusto. Quando siamo ripartiti la luce cominciava a calare e pioveva davvero troppo per continuare. Sono contento di essere tornato sul podio, è stato un lungo inseguimento. Futuro? Non posso dire niente, ma questa storia si deve chiarire. Non sto dormendo bene e sono stanco".

MORBIDELLI: "SUL BAGNATO NON ANDAVO MALE"

Ha parlato anche Franco Morbidelli: "È stata una gara tosta - ha detto il pilota Yamaha -. Io ho provato a rimanere fuori un po' di più perché le nostre previsione non davano tutta quell'acqua, poi ho dovuto rientrare anche io. Con le gomme da bagnato non andavo male, ma ero veramente lontanissimo... In generale con la pioggia vado abbastanza bene, vedremo se ci saranno altre gare così in futuro".

ESPARGARO: "CON LA RAIN SOFT ANDAVO FORTE, PECCATO PER LA BANDIERA ROSSA"

Sorrisi anche per Aleix Espargaro: "Sono soddisfatto, ho azzardato la rain soft al posteriore e quando ha iniziato a piovere tanto mi sentivo bene, la bandiera rossa è stata un peccato - ha spiegato il pilota Aprilia -. Avevo tanta più trazione delle Ducati, era una bella opportunità. Ovviamente è stato giusto interrompere, non si vedeva niente e c'era tanto aquaplaning".

BEZZECCHI: "È STATA DURA, POCHISSIMA VISIBILITÀ"

Questo il commento di Marco Bezzecchi, 4°: "Non è stato semplice, all'inizio ho avuto un po' di incespicamento per non prendere dentro Bagnaia, poi mi sono toccato anche con qualcun altro e ho qualche botta... Il primo flag to flag della mia vita però è andato bene, ho fatto un bel cambio moto. C'era scarsa visibilità, io ho avuto anche un problema col cupolino anche se eravamo tutti messi male. Se non sei davanti è così. In questi casi speri che vada tutto liscio, speri che l'elettronica faccia il suo e speri di sentirti a posto".