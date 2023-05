MotoGP Francia, Bagnaia in pole davanti a Marquez e Marini

GP FRANCIA

Il ducatista soffia il miglior tempo allo spagnolo all'ultimo respiro, 7° tempo per Marco Bezzecchi con l'altra VR46

Sarà la Ducati di Francesco Bagnaia a partire in pole position nella Sprint Race e nel GP di Francia, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il campione del Mondo in carica ha chiuso le qualifiche di Le Mans in 1'30''705, soffiando all'ultimo istante utile il miglior tempo alla Honda del rientrante Marc Marquez (+ 0''058). In prima fila anche la Ducati VR46 di Luca Marini (+ 0''137), partito dal Q1, mentre dovrà accontentarsi della settima casella di partenza il suo compagno di team, Marco Bezzecchi (+ 0''468).

Sotto un cielo plumbeo e dopo una notte di piogge è dunque a Pecco a strappare il miglior crono, centrando la sua seconda pole stagionale dopo quella di Austin. Una qualifica in crescendo per il leader del Mondiale, chiusa con un quarto settore da paura all'ultimo tentativo utile. Un pizzico di delusione per Marquez, che sperava nel rientro in grande stile dopo il lungo infortunio per l'incidente di Portimao, ma che potrà comunque lottare per la vittoria dalla seconda piazza.

La Ducati continua a rubare la scena alle rivali: non solo il terzo tempo di un super Marini, straordinario a conquistarsi il Q2, ma anche il quinto di Jorge Martin con la Pramac, che scatterà dalla seconda fila a sandwich tra la Ktm di Miller e l'Aprilia di uno sfortunato Vinales, che dopo un buon primo run non riesce a completare un giro utile nel secondo, a causa di un problema tecnico alla sua RS-GP.

Monopolio Ducati anche in terza fila, con la Gresini di Marquez e l'altra Prama di Zarco alle spalle di Bezzecchi. Quarta fila invece per l'altra Ktm di Binder, per l'altra Aprilia di Espargaro (vittima di una rovinosa caduta) e per la Ktm GasGas di Augusto Fernandez, anche lui passato dal Q1.

Qualifica disastrosa, ancora una volta, per le Yamaha: l'eroe di casa Quartararo, seppur per pochi millesimi, perde all'ultimo respiro l'accesso al Q2 e partirà in 13esima posizione, mentre Franco Morbidelli, mai in lotta, dovrà accontentarsi della 17esima.

Non sorridono neanche in casa Honda, dove dietro a Marquez c'è il vuoto totale: 14esimo tempo per la Idemitsu di Nakagami, 16esimo per l'altra Hrc ufficiale di Mir e 18esimo per la LCR di Rins.

Partiranno in ultima fila i due italiani arrivati a Le Mans in sostituzione degli infortunati Bastianini e Oliveira: 19esimo Danilo Petrucci sulla Ducati ufficiale, 20esimo Lorenzo Savadori sull'Aprilia RNF.