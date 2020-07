MotoGP, Dovizioso subito al lavoro per essere pronto per Jerez

Giusto il tempo di smaltire i sintomi dell'operazione e Andrea Dovizioso è tornato subito in sella. Non alla sua Ducati, ma a una cyclette. Il forlivese vuole presentarsi al via della stagione della MotoGP, in programma nel weekend del 19 luglio a Jerez, nelle miglior condizioni possibili dopo la frattura della clavicola sinistra e si è messo subito al lavoro in palestra. "Subito in palestra per essere pronti per Jerez", ha scritto Dovizioso.