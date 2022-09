MotoGP, dal Portogallo a Valencia: il calendario del 2023

IL CALENDARIO

Da Portimao a Valencia, 21 tappe per la MotoGP del 2023: il calendario completo

© Getty Images Mancano ancora quattro tappe alla conclusione della stagione della MotoGP, ma la testa è già al 2023. Dopo aver annunciato le due nuove tappe in Kazakistan e India, è arrivato anche il calendario provvisorio della stagione che verrà, con il debutto nel GP del Portogallo a Portimao e la conclusione, come da tradizione, al Tormo di Valencia per il GP della Comunità Valenciana.

MotoGP, si parte a marzo - Il primo impegno stagionale della MotoGP, secondo il calendario provvisorio reso noto da Dorna, sarà quello del weekend del 24-26 marzo a Portimao. Dopo la tappa portoghese ci saranno le prime trasferte extra europee del paddock, con il Motomondiale che farà tappa prima in Argentina (GP di Termas de Rio Hondo dal 31 marzo al 2 aprile) e il GP delle Americhe del 14-16 aprile. Il ritorno in Europa sarà a Jerez il 28 aprile col GP di Spagna, seguito poi dagli appuntamenti classici di Le Mans, Mugello (9-11 giugno) e Sachsenring.

Le novità del calendario - Dopo aver fatto tappa ad Assen, il Motomondiale si trasferirà in Kazakistan. Secondo il calendario provvisorio, infatti, al momento il GP di Almaty è previsto nel weekend 7-9 luglio, ma si attende l'omologazione del tracciato per confermare l'appuntamento. Sarà poi pausa di un mese, con le moto che torneranno a correre il 4 agosto a Silverstone per il GP della Gran Bretagna. Dopo Austria, Catalogna e San Marino (al Mugello si correrà il 10 settembre), sarà il tempo del nuovo tracciato di Nuova Delhi con il GP d'India, anche questo come quello del Kazakistan in fase di approvazione. Secondo il provvisorio, la MotoGP correrà in India nel weekend 22-24 settembre. Ma a rubare l'attenzione è soprattutto l'assenza di Aragon, che non sarà più in calendario dopo 12 anni.

Lo sprint verso Valencia - Le ultime gare dopo la sosta saranno, come sempre, nel continente asiatico. Dopo l'India ecco infatti Giappone, Indonesia, Australia, Thailandia, Malesia e Qatar, poi il gran finale. L'ultima tappa del 2023, il capitolo conclusivo della prima stagione con la Sprint Race, sarà Valencia nel weekend tra il 24 e 26 novembre.