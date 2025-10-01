Milano-Cortina, Fontana: "Non ci saranno cattedrali nel deserto"

Le Olimpiadi di Milano Cortina "non sono soltanto un evento sportivo, ma un evento di grandissima rilevanza per le legacy che lascerà sul territorio, perché noi abbiamo investito tutto non sulle cattedrali nel deserto, ma su opere pubbliche che servono e che il territorio ci chiedeva da anni": l'ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervistato da TgCom24 al Belvedere di Palazzo Lombardia. "Abbiamo sfruttato le Olimpiadi per accelerare la realizzazione di queste opere pubbliche" ha aggiunto Fontana.