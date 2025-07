MotoGP Repubblica Ceca, Marquez: "Quando il dashboard mi ha dato l'ok ho ricominciato a spingere"

Un po' di amarezza per Marco Bezzecchi, quarto con la sua Aprilia e condizionato da un contatto con la Yamaha di Quartararo nei primi giri: "La gara è andata bene, ho fatto dei buoni tempi e dei bei sorpassi. Il contatto con Fabio non ci voleva, ho rotto tutta l'aerodinamica e in staccata è diventato tutto più difficile. La gomma per la gara? Non so bene, non abbiamo lavorato molto con la media. La proveremo nel warm up e cercheremo di capire cosa fare. Dall'undicesimo giro in poi sarà tutto un po' un'incognita".