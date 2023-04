MotoGP, Binder se la gode: "Vittoria incredibile"

DOPO LA SPRINT

Il sudafricano della Ktm dopo la seconda vittoria stagionale in una Sprint Race: "Il team ha lavorato duramente"

© Getty Images Brad Binder si gode la sua seconda vittoria stagionale in una Sprint Race al termine della gara di Jerez: "È stata dura, con la bandiera rossa all'inizio, ma sono riuscito a fare una partenza migliore la seconda volta e sono andato diretto in testa. Poi ho cercato di prenderla con più calma, scaldando le gomme pian piano. Ho preso confidenza, ho cercato di stare attaccato a Jack che aveva un grande passo. Essere stato in grado di lottare fino alla fine e strappare una vittoria è incredibile. Devo fare un enorme ringraziamento al mio team, hanno lavorato durissimo e non so dire loro quanto lo apprezzo".

Gioia anche nelle parole di Jack Miller, nonostante un pizzico di delusione per il secondo posto perso nel finale: "Grande gara di Brad, grande giornata per la Ktm. Io ho un po' ucciso le gomme e ho cominciato a soffrire molto sul rettilineo, poi ho commesso un errore nell'ultimo giro e per Pecco è stato facile infilarmi, sono un po' deluso ma in fondo è solo la quarta gara e sono felice del podio, è bello anche vedere due nostre moto lassù. Abbiamo anche uno dei migliori collaudatori del mondo in Dani Pedrosa, il nostro progetto sta andando nella giusta direzione".

FURIA QUARTARARO: "STIAMO DORMENDO"

Tra i più delusi di giornata c'è senza dubbio Fabio Quartararo, ancora alle prese con le difficoltà della sua Yamaha: "Dovremo cercare di trovare una soluzione per domenica e soprattutto una soluzione per riuscire almeno a stare dietro a un altro pilota, rimanergli incollati e provare a sorpassare, perché questo è davvero un incubo - le sue parole ai media francesi -. Dovremo muoverci davvero e cambiare direzione e mentalità. Dovremo trovare una soluzione e, soprattutto, cambiare la mentalità della squadra perché penso che stiamo dormendo più che facendo qualcosa di buono".