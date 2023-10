MotoGp, Bezzecchi si prepara al GP di Thailandia: "La spalla va meglio"

Il pilota riminese si è espresso in vista dell'appuntamento iridato in programma a Buriram dal 27 al 29 ottobre prossimi

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Marco Bezzecchi sembra stare meglio dopo i problemi riscontrati alla spalla e legati a una caduta patita al Ranch di Valentino Rossi. Il pilota del Mooney VR46 Racing è stato sottoposto da un'operazione chirurgica prima del Gran Premio d'Australia dove, stringendo i denti, è riuscito a conquistare la sesta posizione. Un risultato che gli ha consentito di rafforzare il terzo posto nel Mondiale di MotoGp e riprendere il proprio ruolino di marcia in vista del Gran Premio di Thailandia.

"Questo è l'ultimo di tre weekend consecutivi, su un tracciato dove lo scorso anno sono stato molto veloce ottenendo la prima pole in MotoGp. In gara poi ho sofferto, ma era la prima volta che giravo sul bagnato e nel complesso le sensazioni erano positive. Non vedo l'ora di tornare in pista - ha spiegato il centauro riminese in vista dell'appuntamento asiatico -. La spalla va meglio, sto cercando di riposarmi e recuperare ancora in questi giorni per arrivare pronto il più possibile. Sarà un Gp impegnativo, le temperature qui sono toste, ma anche il meteo sembra incerto per questa settimana".

Chi apprezza particolarmente il Chang International Circuit è il compagno di scuderia Luca Marini che nel 2019 trionfò nella gara di Moto2: "Sono contento di essere qui, la pista di Buriram mi piace molto e sono sempre andato forte - ha spiegato il pilota marchigiano -. Quest'anno oltre alle temperature, anche il meteo potrebbe riservare sorprese, almeno a controllare le previsioni. L'anno scorso qui sono stato competitivo in entrambe le condizioni. Lavoriamo sodo per continuare sull'onda di questo trend positivo delle ultime settimane".

NIENTE THAILANDIA PER ALEX RINS: NUOVA OPERAZIONE ALLA GAMBA

Chi in Thailandia non ci sarà è Alex Rins che sarà costretto a saltare il weekend nel Sud-Est asiatico a causa di un ulteriore intervento chirurgico alla gamba destra dopo l'infortunio patito al Mugello. Nonostante una prima operazione, il pilota spagnolo continua a riportare dolore come spiegato in un tweet sul proprio profilo. "Abbiamo identificato la causa e mi sottoporrò a un piccolo intervento chirurgico. Non sarà in Thailandia, ma continuerò a lavorare per un recupero completo".