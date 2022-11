MotoGP, Bagnaia: "Titolo? Vogliamo lottare come sempre per la vittoria"  

LA VIGILIA

Il pilota della Ducati prima di Valencia: "Dobbiamo continuare a spingere anche nell’ultima gara". Quartararo: "Sarà fondamentale mettersi nelle prime posizioni"

Bagnaia vs Quartararo, tutto pronto a Valencia









































1 di 22 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si avvicina l’ultimo appuntamento dell'anno del Motomondiale 2022, la gara di Valencia sarà decisiva per il titolo piloti della MotoGP. A parlare nella conferenza stampa che precede il weekend, il leader del campionato “Pecco” Bagnaia: “Sarà importante essere intelligenti questa domenica. Cercherò di dare il massimo nonostante la posizione migliore”. Ci crede il francese Fabio Quartararo: “Siamo ancora in lotta per il campionato, voglio vincere”.

Vedi anche Motogp MotoGP, i precedenti delle volate mondiali: Bagnaia incrocia le dita

É partito il conto alla rovescia per l’appuntamento di domenica 6 novembre: a Valencia, alle ore 14, si chiude il sipario sul campionato di MotoGP 2022. Gli occhi saranno tutti sui due piloti che lottano per il titolo: Bagnaia e Quartararo. Nella consueta conferenza stampa che precede il fine settimana, il pilota italiano Francesco Bagnaia commenta: “Dobbiamo spingere anche in questo ultimo weekend, sarà importante usare l’intelligenza. Si, siamo in una posizione migliore rispetto a Quartararo, ma dobbiamo comunque ancora completare l'opera”. Il ducatista ha poi ripercorso velocemente la sua stagione: “Ero competitivo anche all'inizio, anche se ho avuto diversi alti e bassi. Ho analizzato i miei errori e questo mi ha aiutato a migliorare, ho imparato a mantenere la calma in gare difficili. Il mio obiettivo in Malesia era quello di vincere per arrivare più rilassato qui, all’ultima gara: 23 punti di vantaggio sono sempre meglio di 18. Penso che è una cosa fantastica poter lottare con Fabio. Ci sarà anche Valentino a Valencia, lui sa che sensazioni si provano prima di queste gare, sono sicuro che mi riuscirà ad aiutare come un vero coach”.

A parlare anche l’attuale campione del mondo in carica Fabio Quartararo: “Punto alla vittoria. Cercheremo di dare il massimo anche in questa gara, anche perché non ho niente da perdere. Se analizzo la situazione sicuramente non é quella ideale per me, ma ripeto darò sempre il massimo. Questa è stata una stagione difficile, ma positiva: una prima metà ottima, poi ho commesso qualche errore. Dico la verità si può solo imparare da un campionato difficile. Siamo ancora in lotta nell'ultima gara e ci giocheremo il tutto per tutto domenica”. Il francese poi fa il punto sul proprio infortunio: “Il dito non mi fa molto male, in Malesia non è stato un grosso problema grazie agli antidolorifici. Mi opererò in inverno per averlo come prima, al momento è piegato, e questo diciamo la verità non è una cosa tanto normale".