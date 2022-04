MotoGP, Bagnaia: "Nessuna frattura, solo una botta: voglio correre"

Lo spavento è stato grande, ma per fortuna le conseguenze sono state meno pesanti del temuto. Così, Francesco Bagnaia potrà provare a correre il GP del Portogallo, nonostante la brutta botta in qualifica. "Sono tornato dalla mia squadra dopo ulteriori controlli in ospedale. Non ci sono fratture, soltanto un colpo pesante. Ora torno al lavoro perché la mia intenzione è correre", ha scritto sui suoi canali social il ducatista.